S&P прогнозирует снижение цен на нефть до $65 за баррель в 2019г, до $60 - в 2020г

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело краткосрочный прогноз по ценам на нефть, сообщил директор направления "Корпоративные рейтинги" S&P Александр Грязнов.

"Мы ожидаем в 2019 году $65 за баррель, в 2020 году - $60 за баррель. Наш долгосрочный прогноз сохранен - $55 за баррель", - сказал А.Грязнов на ежегодной конференции агентства во вторник.

До конца 2018 года S&P прогнозирует $70 за баррель нефти.

Высокую цену на нефть сейчас, по его мнению, определяют поведение ОПЕК, сократившей добычу нефти, проблемы Венесуэлы и Мексики, а также рост ежегодного мирового потребления нефти на 1,3-1,6 млн баррелей в сутки.

Кроме того, А.Грязнов отметил рост производства нефти в США и низкий рост инвестиций крупнейших добывающих компаний, которые наращивают выплаты дивидендов акционерам. Это также оказывает влияние на нефтяные цены.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых торговых пошлинах в отношении Китая.