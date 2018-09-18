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ТЭК 18.09.2018 13:07

S&P прогнозирует снижение цен на нефть до $65 за баррель в 2019г, до $60 - в 2020г

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело краткосрочный прогноз по ценам на нефть, сообщил директор направления "Корпоративные рейтинги" S&P Александр Грязнов.

"Мы ожидаем в 2019 году $65 за баррель, в 2020 году - $60 за баррель. Наш долгосрочный прогноз сохранен - $55 за баррель", - сказал А.Грязнов на ежегодной конференции агентства во вторник.

До конца 2018 года S&P прогнозирует $70 за баррель нефти.

Высокую цену на нефть сейчас, по его мнению, определяют поведение ОПЕК, сократившей добычу нефти, проблемы Венесуэлы и Мексики, а также рост ежегодного мирового потребления нефти на 1,3-1,6 млн баррелей в сутки.

Кроме того, А.Грязнов отметил рост производства нефти в США и низкий рост инвестиций крупнейших добывающих компаний, которые наращивают выплаты дивидендов акционерам. Это также оказывает влияние на нефтяные цены.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых торговых пошлинах в отношении Китая.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]