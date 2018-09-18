Производство цемента в Азербайджане в январе-августе увеличилось на 21%

В Азербайджане в январе-августе 2018 года произведено стройматериалов на сумму 382,2 млн манатов, что на 31,7% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 21,4% - до 2 млн 250,4 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – в 2,1 раза - до 925,4 тыс. тонн.

Кроме этого, увеличилось производство обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 58,3% – до 19,945 тыс. тонн, строительной извести - на 21,4% - до 19,5 тыс. тонн, асфальта - на 83,1% - до 198,4 тыс. тонн, строительного кирпича - на 0,5% - до 187,6 тыс. кубометров.

В тоже время, производство строительного гипса в январе-августе сократилось на 39,5% - до 38,4 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 57,5% - до 50,9 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 27,1% - до 55,6 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков