Азербайджан и Казахстан представят туристический потенциал

Азербайджано-казахстанский туристический форум состоится 20 сентября в Алматы, сообщил посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов.
«В Алматы 20 сентября пройдет казахстанско-азербайджанский туристский форум, в ходе которого состоится обсуждение перспектив сотрудничества в сфере туризма между двумя странами»,- сказал Р.Мамедов МИА «Казинформ».
По его словам, на форуме будут проведены презентации флагманов азербайджанского и казахстанского гостиничного бизнеса, состоятся розыгрыши туристических путевок.
Дипломат подчеркнул, Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа. По его словам, для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества очень важна работа казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.
Р.Мамедов отметил, что реализация принятой МПК в 2017 году дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству на 2018-2020 годы уже привела к значительному росту товарооборота между двумя странами. "В абсолютном выражении за весь 2017 год товарооборот между странами составил $142,1 млн, тогда как за первые 7 месяцев 2018 года - $142 млн»,- отметил он.
По словам посла, такие результаты достигнуты благодаря усилиям соответствующих государственных структур и активности предпринимателей двух стран, а также ориентацию Баку и Астаны на развитие ненефтяного сектора экономики.
Дипломат отметил, что Азербайджан заказал 50 электровозов на заводе ТОО «Электровозкурастыру зауыты», общая стоимость заказа составляет 288 млн евро.
«Министерство экономики Азербайджана планирует открытие торговых домов в ряде городов Казахстана, поскольку азербайджанские предприятия, особенно легкой промышленности, выпускают высококачественную и конкурентоспособную продукцию»,- сказал Р.Мамедов.
Ф.Исазаде
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