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Бизнес и законодательство 18.09.2018 14:42

Роскомнадзор проведет проверку Twitter и Facebook на исполнение законодательства о локализации баз данных российских пользователей

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в середине декабря направит запросы в Twitter и Facebook с требованием отчитаться по выполнению закона о локализации баз данных российских пользователей в РФ.

"Они (Twitter - ИФ) написали нам письмо за подписью одного из вице-президентов компании, где было сказано, что во второй половине 2018 года компания Twitter локализует базы данных российских граждан на территории РФ. Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок 15 декабря, и напишу письмо: "Скажите, где они хранятся, эти данные?", - сказал А.Жаров журналистам в кулуарах форума "Спектр 2018" во вторник.

"Это, по сути, начало проверки Twitter... То же самое сделаю по отношении к Facebook", - отметил он.

"Мы их (компании) инструментарно никогда не проверяем. Приходим и спрашиваем у владельцев серверных мощностей, есть ли договор с Twitter. Дальше уже не наша работа начинается. Дальше те, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и так далее. Поэтому это, по сути дела, начало проверки будет", - пояснил А.Жаров.

При этом он добавил, что, насколько ему известно, Twitter работу по локализации данных в России ведет.

В апреле А.Жаров заявлял, что до конца этого года Роскомнадзор проверит Facebook на соблюдение закона о локализации баз данных на территории России, если этого не произойдет, то встанет вопрос о блокировке соцсети.

При этом он отметил, что регулярно встречается с представителями компании, примерно раз в полгода.

В отношении Twitter глава Роскомнадзора высказывался в начале года. Он также обещал проверить компанию на соблюдение российского законодательства в сфере локализации персональных данных россиян.

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Тэги: РОССИЯ, TWITTER/FACEBOOK, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]