Собянин вступил в должность мэра Москвы

Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии в концертном зале "Зарядье" во вторник зачитал присягу и официально вступил в должность руководителя города, передал корреспондент "Интерфакса".
На церемонии С.Собянин зачитал присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей".
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил С.Собянину удостоверение и должностной знак мэра Москвы.
Гостями церемонии стали президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер РФ Ольга Голодец.
На инаугурацию также были приглашены представители различных религиозных конфессий, ветеранских и общественных объединений, деятели культуры и искусства, доверенные лица С.Собянина на выборах, губернаторы ряда регионов, члены московского правительства, депутаты, представители бизнес-кругов и журналисты.
На выборах мэра Москвы 9 сентября С.Собянин набрал 70,17% при явке избирателей 30,14%. Официально итоги голосования Мосгоризбирком утвердил 12 сентября, а 13 сентября зарегистрировал С.Собянина избранным главой города.
С.Собянин второй раз одержал победу на выборах мэра в ходе прямого голосования избирателей. Срок полномочий мэра столицы составляет пять лет.
В 2013 году выборы мэра Москвы состоялись 8 сентября, а торжественная церемония вступления в должность - 12 сентября в зале Славы Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Президент Алиев принял участие в церемонии открытия Масаллинского промквартала
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
"Эхо Москвы" передала премьеру Армении брошюры об истории Ганзасара и армяно-азербайджанского конфликта
Buta Airways увеличила флот до 7 самолетов Embraer E-190
Пик добычи нефти в России может составить 570 млн тонн в 2021 году - Новак
ИБР выделит Узбекистану $1,3 млрд на развитие энергетики, транспорта и инфраструктуры
Глава АЖД стал кавалером ордена «Шохрат»
Азербайджан и Казахстан представят туристический потенциал
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну ювелирных изделий весом около 0,15 кг - ГТК
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Билясуварском районе
Президент Алиев посещает юг Азербайджана
ГААД получит около 2 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
Банк Республика снизил проценты по наличным кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»