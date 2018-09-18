Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9876 RUR   0.0249 GBR   2.2363 TRY   0.2688

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.91 Brent   78.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 17° 24° 20 Сен 17° 27° 21 Сен 18° 27°

СНГ 18.09.2018 14:53

Собянин вступил в должность мэра Москвы

Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии в концертном зале "Зарядье" во вторник зачитал присягу и официально вступил в должность руководителя города, передал корреспондент "Интерфакса".

На церемонии С.Собянин зачитал присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей".

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил С.Собянину удостоверение и должностной знак мэра Москвы.

Гостями церемонии стали президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер РФ Ольга Голодец.

На инаугурацию также были приглашены представители различных религиозных конфессий, ветеранских и общественных объединений, деятели культуры и искусства, доверенные лица С.Собянина на выборах, губернаторы ряда регионов, члены московского правительства, депутаты, представители бизнес-кругов и журналисты.

На выборах мэра Москвы 9 сентября С.Собянин набрал 70,17% при явке избирателей 30,14%. Официально итоги голосования Мосгоризбирком утвердил 12 сентября, а 13 сентября зарегистрировал С.Собянина избранным главой города.

С.Собянин второй раз одержал победу на выборах мэра в ходе прямого голосования избирателей. Срок полномочий мэра столицы составляет пять лет.

В 2013 году выборы мэра Москвы состоялись 8 сентября, а торжественная церемония вступления в должность - 12 сентября в зале Славы Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, МЭР, ПРИСЯГА


Похожие новости


Герман Стерлигов вновь баллотируется в мэры Москвы Более половины москвичей довольны работой Собянина на посту мэра Мэр Москвы завел личный сайт, где, в том числе, будет разъяснять горожанам мотивы своих решений Более 20 кандидатов на получение стипендии мэра Москвы утверждены в Азербайджане Собянин: Мигранты в Москве приносят больше дохода, чем проблем Собянин назвал выборы в Мосгордуму открытыми и честными, а их результаты - достаточно интересными

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]