Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-июле 2018г увеличился на 20%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-июле 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 20,2% - до 99,185 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
«Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $23 млн 810,4 тыс. (рост на 32% по сравнению с январем-июлем 2017 года)», - отметили в ведомстве.
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 227,9 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 4,1%) на сумму $36 млн 444 тыс. (спад на 8,9%).
Кроме этого, за отчетный период на 29,2% - до 91,997 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $16 млн 404,5 тыс. (рост на 40,6%).
Б.Рустамбеков
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