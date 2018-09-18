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Финансы 18.09.2018 14:26

Новые банкноты в 100 и 200 евро поступят в обращение 28 мая 2019 года - ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил новые банкноты в 100 и 200 евро, которые поступят в обращение 28 мая 2019 года.

Обновленные купюры второго поколения серии "Европа" имеют улучшенную защиту от подделок.

Член правления ЕЦБ Ив Мерш в рамках презентации банкнот сообщил, что при их печати используется специальная голограмма со знаком евро. Кроме того, на серебристой полоске справа от номинала будут размещены изображение мифологической Европы, а также архитектурный мотив.

Само обозначение номинала в левом нижнем углу приобрело изумрудный оттенок, причем, в отличие от других купюр серии, при увеличении можно будет также увидеть вписанные в него знаки евро.

Размер купюр также изменится: теперь они будут той же высоты, что и банкноты в 50 евро. Это делается для удобства использования денег в банкоматах, сообщает Deutsche Welle.

С 2013 года ЕЦБ уже заменил банкноты в 5, 10, 20 и 50 евро. Купюру в 500 евро ранее было решено вывести из оборота, так как она часто используется в преступных схемах.

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Тэги: ЕВРОПА, БАНКНОТЫ, ОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]