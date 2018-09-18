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18.09.2018 14:32

Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Билясуварском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии ряда социальных и инфраструктурных объектов в Билясуварском районе, сообщает сайт главы государства

В частности, президент принял участие в открытии автомобильной дороги Зехметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад. Протяженность дороги составляет 15,4 км, она соединяет 4 населенных пункта с населением 20 тыс. человек.

Кроме того, глава государства принял участие в открытии «Музея флага» и «Дома молодежи».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]