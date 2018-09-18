Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Билясуварском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии ряда социальных и инфраструктурных объектов в Билясуварском районе, сообщает сайт главы государства
В частности, президент принял участие в открытии автомобильной дороги Зехметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад. Протяженность дороги составляет 15,4 км, она соединяет 4 населенных пункта с населением 20 тыс. человек.
Кроме того, глава государства принял участие в открытии «Музея флага» и «Дома молодежи».
Б.Рустамбеков
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