Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Билясуварском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии ряда социальных и инфраструктурных объектов в Билясуварском районе, сообщает сайт главы государства

В частности, президент принял участие в открытии автомобильной дороги Зехметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад. Протяженность дороги составляет 15,4 км, она соединяет 4 населенных пункта с населением 20 тыс. человек.

Кроме того, глава государства принял участие в открытии «Музея флага» и «Дома молодежи».

Б.Рустамбеков