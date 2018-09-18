Норвегия в августе снизила добычу углеводородов на 2,2%

Норвегия в августе снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 2,2% - до 1,87 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,912 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Относительно августа 2017 года производство сократилось на 2,9%.
Продажи природного газа в прошлом месяце составили 10,22 млрд кубометров, увеличившись за месяц на 0,41 млрд кубометров.
В среднем производство нефти в августе составляло 1,502 млн б/с, что на 1,5% меньше июльского объема и на 0,2% ниже прогноза NDP.
Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-августе составил около 154,5 млн кубометров нефтяного эквивалента, что на 5,3 млн кубометров ниже показателя за аналогичный период 2017 года.
Президент Алиев принял участие в церемонии открытия Масаллинского промквартала
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
"Эхо Москвы" передала премьеру Армении брошюры об истории Ганзасара и армяно-азербайджанского конфликта
Глава АЖД стал кавалером ордена «Шохрат»
Азербайджан и Казахстан представят туристический потенциал
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну ювелирных изделий весом около 0,15 кг - ГТК
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Билясуварском районе
Президент Алиев посещает юг Азербайджана
ГААД получит около 2 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Завод "Русала" в Армении сокращает мощности из-за американских санкций - источник
Нетаньяху планирует провести телефонные переговоры с Путиным - СМИ
В ЕС призывают Россию и Турцию придерживаться соглашения по Идлибу для защиты местного населения
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
Банк Республика снизил проценты по наличным кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»