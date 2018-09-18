Норвегия в августе снизила добычу углеводородов на 2,2%

Норвегия в августе снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 2,2% - до 1,87 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,912 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Относительно августа 2017 года производство сократилось на 2,9%.

Продажи природного газа в прошлом месяце составили 10,22 млрд кубометров, увеличившись за месяц на 0,41 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в августе составляло 1,502 млн б/с, что на 1,5% меньше июльского объема и на 0,2% ниже прогноза NDP.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-августе составил около 154,5 млн кубометров нефтяного эквивалента, что на 5,3 млн кубометров ниже показателя за аналогичный период 2017 года.