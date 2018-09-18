Пик добычи нефти в России может составить 570 млн тонн в 2021 году - Новак

Пик добычи нефти в России может составить 570 млн тонн в 2021 году, заявил министр энергетики Александр Новак во вторник на совещании по вопросам стимулирования добычи нефти и развития нефтедобывающей отрасли.

"В случае сохранения текущих трендов, если мы ничего не будем делать, мы можем столкнуться с негативными последствиями достаточно скоро. Сегодня, в 2018 году, мы ожидаем примерно 553 млн тонн добычи нефти, на пик мы выйдем в 2021 году- это 570 млн тонн. После чего может начаться постепенное снижение и к 2035 году мы можем снизить добычу до 310 млн тонн, то есть фактически потерять 243 млн тонн, или 44% добычи", - сказал А.Новак.