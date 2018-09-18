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ТЭК 18.09.2018 17:02

Пик добычи нефти в России может составить 570 млн тонн в 2021 году - Новак

Пик добычи нефти в России может составить 570 млн тонн в 2021 году, заявил министр энергетики Александр Новак во вторник на совещании по вопросам стимулирования добычи нефти и развития нефтедобывающей отрасли.

"В случае сохранения текущих трендов, если мы ничего не будем делать, мы можем столкнуться с негативными последствиями достаточно скоро. Сегодня, в 2018 году, мы ожидаем примерно 553 млн тонн добычи нефти, на пик мы выйдем в 2021 году- это 570 млн тонн. После чего может начаться постепенное снижение и к 2035 году мы можем снизить добычу до 310 млн тонн, то есть фактически потерять 243 млн тонн, или 44% добычи", - сказал А.Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]