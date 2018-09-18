Глава АЖД стал кавалером ордена «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавида Гурбанова орденом «Шохрат», сообщает сайт главы государства.
Дж.Гурбанов удостоен ордена "за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана".
Дж.Гурбанову 19 сентября исполняется 60 лет.
Б.Рустамбеков
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