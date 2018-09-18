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Дальнее зарубежье 18.09.2018 16:26

К берегам Европы направляется авианосная ударная группа ВМС США

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн", идет по Атлантике курсом в направлении Европы, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

В настоящее время "Гарри Трумэн" и корабли боевого охранения вошли в зону ответственности 6-го оперативного флота ВМС США, которая охватывает восточную часть Атлантики и Средиземное море.

По сообщениям ВМС США, ранее на борт авианосца в Атлантике с корабля снабжения командования морских перевозок "Роберт Пири" была произведена загрузка боеприпасов.

Авианосец сопровождают ракетный крейсер "Норманди" и ракетные эсминцы "Арли Берк" и "Форест Шерман". В авианосную ударную группу также входит ракетный эсминец "Балкли", который в настоящее время находится в восточной части Средиземного моря.

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Тэги: США, ВМС, АВИАНОСЕЦ, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]