К берегам Европы направляется авианосная ударная группа ВМС США

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн", идет по Атлантике курсом в направлении Европы, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.
В настоящее время "Гарри Трумэн" и корабли боевого охранения вошли в зону ответственности 6-го оперативного флота ВМС США, которая охватывает восточную часть Атлантики и Средиземное море.
По сообщениям ВМС США, ранее на борт авианосца в Атлантике с корабля снабжения командования морских перевозок "Роберт Пири" была произведена загрузка боеприпасов.
Авианосец сопровождают ракетный крейсер "Норманди" и ракетные эсминцы "Арли Берк" и "Форест Шерман". В авианосную ударную группу также входит ракетный эсминец "Балкли", который в настоящее время находится в восточной части Средиземного моря.
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