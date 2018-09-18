Производство автобензина в Азербайджане в январе-августе увеличилось на 3%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-августе 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,6% - до 2 млрд 92,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-августе 2018 года наблюдался рост производства автомобильного бензина на 3% - до 807 тыс. тонн, прямогонного бензина – на 21,6% - до 151,4 тыс. тонн, керосина – на 6,5% - до 418 тыс. тонн, дизельного топлива - на 12% - до 1 млн 361,9 тыс. тонн, смазочных масел - в 2,5 раза - до 58 тыс. тонн, нефтяного битума – на 47,2% - до 192,5 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 26,5% - до 173,5 тыс. тонн.

Спад в отчетный период зафиксирован только в производстве топочного мазута – на 79,8% - до 50,9 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова