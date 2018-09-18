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Дальнее зарубежье 18.09.2018 16:00

Турция направит в Идлиб дополнительный военный контингент - глава МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о планах увеличения турецкого военного контингента в сирийский провинции Идлиб , сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

М.Чавушоглу сообщил, что "в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, границы зоны деэскалации в Идлибе статус останутся неизменными".

"На 15-20 км вглубь территории Идлиба будет создана демилитаризованная зона. Мирные жители останутся в регионе, и будут устранены лишь террористические группировки", - приводит агентство его слова.

При этом он отметил, что "к 15 октября все тяжелое вооружение будет выведено из демилитаризованной зоны в Идлиб".

"Демилитаризованная зона в Идлибе будет очищена от радикальных группировок. Гражданское население и отряды умеренной оппозиции останутся в Идлибе. Будет обеспечен режим прекращения огня", - подчеркнул глава турецкого МИД.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]