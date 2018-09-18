Турция направит в Идлиб дополнительный военный контингент - глава МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о планах увеличения турецкого военного контингента в сирийский провинции Идлиб , сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

М.Чавушоглу сообщил, что "в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, границы зоны деэскалации в Идлибе статус останутся неизменными".

"На 15-20 км вглубь территории Идлиба будет создана демилитаризованная зона. Мирные жители останутся в регионе, и будут устранены лишь террористические группировки", - приводит агентство его слова.

При этом он отметил, что "к 15 октября все тяжелое вооружение будет выведено из демилитаризованной зоны в Идлиб".

"Демилитаризованная зона в Идлибе будет очищена от радикальных группировок. Гражданское население и отряды умеренной оппозиции останутся в Идлибе. Будет обеспечен режим прекращения огня", - подчеркнул глава турецкого МИД.