От саммита ЕС ожидают согласованной позиции по декларации о Brexit - источник

Руководители стран Евросоюза в составе 27 членов (без Великобритании) обсудят в четверг в Зальцбурге Brexit с участием координатора ЕС по переговорам Мишеля Барнье, заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.
"Есть два особенно сложных пункта - протокол по Ирландии и совместная декларация о будущем партнерстве", - сказал собеседник СМИ во вторник в Брюсселе.
Он сослался на распространенное ранее в тот же день письмо-приглашение председателя Европейского совета Дональда Туска главам государств и правительств стран ЕС на неформальный саммит в Зальцбург.
В нем глава Евросовета пишет: "К сожалению, сценарий с отсутствием соглашения (о выходе Великобритании из ЕС - ИФ) все еще вполне возможен. Но если мы все будем действовать ответственно, мы сможем избежать катастрофы".
Д.Туск предложил в Зальцбурге согласовать "единое мнение о характере и общей форме совместной политической декларации" о будущем партнерстве с Великобританией; обсудить, как организовать заключительный этап переговоров по Brexit, включая возможность созвать внеплановый Европейский совет в ноябре, и подтвердить необходимость юридически действующего решения ирландской проблемы, чтобы гарантировать отсутствие в будущем жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.
Председатель Евросовета подчеркнул, что "ограничение ущерба, причиняемого Brexit, является нашим общим интересом".
Отвечая на вопросы журналистов, их высокопоставленный собеседник отметил, что у Европейского совета нет намерения подготовить в Зальцбурге документ ЕС по этим вопросам.
"Исходным материалом для дебатов по совместной политической декларации будут оценки (Европейской - ИФ) комиссии прогресса, который достигнут на переговорах", - пояснил функционер ЕС.
Он сказал об ожидании двух подходов в предстоящих дебатах. "Совместная политическая декларация, которая будет очень детализированной, очень ясной, исчерпывающей. Или политическая декларация, которая, отмечая согласие по ряду пунктов, оставит пространство для переговоров по некоторым областям. Я думаю, что две такие возможности будут фундаментальными на дебатах в Зальцбурге", - отметил высокопоставленный европейский источник.
При этом он обратил внимание на то, что, если планировать к ноябрю достижение соглашения по Brexit, сопровождаемое политической декларацией, то на плановом саммите ЕС в октябре в Брюсселе будет необходимо иметь уже письменно оформленную европейскую позицию, основанную на дискуссиях в Зальцбурге.
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