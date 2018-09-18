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Транспорт и связь 18.09.2018 16:33

Azerkosmos в 2017г выплатил $63 млн французской Airanespace S.A. для запуска на орбиту спутника Azerspace-2

ОАО «Azerkosmos» в 2017 году выплатило $63 млн французской компании Airanespace S.A. по контракту на запуск на геостационарную орбиту телекоммуникационного спутника «Azerspace-2», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

«В рамках контракта на изготовление ракеты-носителя «Ariane-5» для запуска на геостационарную орбиту второго азербайджанского телекоммуникационного спутника «Azerspace-2» в 2017 году Azerkosmos» выплатил французской компании Airanespace S.A. $63 мл н», - отметили в палате.

По данным Счетной палаты, данные средства оформлены как капитальные расходы «Azerkosmos».

Как сообщалось, спутник «Azerspace-2» будет запущен на орбиту 25 сентября 2018 года.

ОАО "Azerkosmos" и "Airanespace" в декабре 2015 года подписали контракт по запуску на геостационарную орбиту спутника "Azerspace-2". По договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Azerkosmos также заключил контракт с компанией "Space Systems/Loral" (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2". Стоимость контракта составила $191,36 млн. Финансирование проекта создания спутника «Azerispace-2» осуществляется за счет долгосрочной и льготной кредитной линии Канадского агентства по развитию экспорта (Export Development Canada, EDC).

Спутник «Azerspace-2» будет эксплуатироваться 15 лет. Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки. Новый спутник позволит расширить спектр услуг, оказываемых Azerkosmos, географию деятельности общества, а также станет резервом на орбите для спутника «Azerspace-1».

В настоящее время Azerkosmos оказывает услуги клиентам посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky».

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

Н.Аббасова

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Тэги: СПУТНИК, ЗАПУСК, РАСХОДЫ


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