После критики из стран Балтии Walmart изымает из торговли одежду с советской символикой

Американская торговая сеть Walmart пообещала изъять из торговли одежду с советской символикой, отреагировав на критику из Литвы и других стран Балтии.
"Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой", - сказала во вторник агентству BNS пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
Посол Литвы и политики трех Балтийских стран недавно обратились к Walmart с призывом изъять из торговли майки и другую одежду с серпом и молотом, а также с надписью "CCCР".
Они утверждали, что советские символы "оскорбляют жертв убийств, ссылок и пыток".
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