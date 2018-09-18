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Бизнес и законодательство 18.09.2018 18:48

После критики из стран Балтии Walmart изымает из торговли одежду с советской символикой

Американская торговая сеть Walmart пообещала изъять из торговли одежду с советской символикой, отреагировав на критику из Литвы и других стран Балтии.

"Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой", - сказала во вторник агентству BNS пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

Посол Литвы и политики трех Балтийских стран недавно обратились к Walmart с призывом изъять из торговли майки и другую одежду с серпом и молотом, а также с надписью "CCCР".

Они утверждали, что советские символы "оскорбляют жертв убийств, ссылок и пыток".

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Тэги: БАЛТИЯ, WALMART, КРИТИКА, ОТВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]