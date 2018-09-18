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Дальнее зарубежье 18.09.2018 16:48

Нетаньяху планирует провести телефонные переговоры с Путиным - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила во вторник израильская газета "Гаарец".

По словам израильского чиновника, которого цитирует газета, переговоры, как ожидается, пройдут скоро.

Разговор может состояться после инцидента с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который был сбит над Средиземным морем сирийскими средствами ПВО С-200 вечером 17 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник утром, что под удар Ил-20 подставили израильские военные самолеты.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]