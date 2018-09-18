Нетаньяху планирует провести телефонные переговоры с Путиным - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила во вторник израильская газета "Гаарец".
По словам израильского чиновника, которого цитирует газета, переговоры, как ожидается, пройдут скоро.
Разговор может состояться после инцидента с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который был сбит над Средиземным морем сирийскими средствами ПВО С-200 вечером 17 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник утром, что под удар Ил-20 подставили израильские военные самолеты.
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