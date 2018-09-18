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Макроэкономика 18.09.2018 16:57

ИБР выделит Узбекистану $1,3 млрд на развитие энергетики, транспорта и инфраструктуры

Исламский банк развития (ИБР) в рамках соглашения о партнерстве на 2018-2021 годы выделит Узбекистану кредит в размере $1,3 млрд на проекты в сфере транспорта, энергетики и инфраструктуры, сообщили на конференции "День группы ИБР", состоявшейся во вторник в Ташкенте.

Документ о партнерстве подписали вице-премьер Узбекистана, председатель Госкомитета по инвестициям Сухроб Холмурадов и президент ИБР Бандар Хаджар.

"Исламский банк развития готов поддержать Узбекистан в реализации проектов, направленных на развитие экономики и инновационной деятельности", - заявил на церемонии глава ИБР.

По данным банка, $475 млн из кредита ИБР планируется направить на проекты в сфере энергетики, транспорта и городского развития, $300 млн - на строительство жилья инфраструктуры в сельской местности, $140 млн - на социальное развитие и $85 млн - на проекты частного бизнеса.

Узбекистан является членом ИБР с 2003 года. Банк принимает участие в софинансировании проектов в области развития здравоохранения, образования, сельского хозяйства, ирригации, электроэнергетики, транспорта и поддержки частного предпринимательства. Общий объем кредитных средств и инвестиций банка в экономику Узбекистана составляет в настоящее время более $1 млрд.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ИБР, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]