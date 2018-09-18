Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9876 RUR   0.0249 GBR   2.2363 TRY   0.2688

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.91 Brent   78.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 17° 24° 20 Сен 17° 27° 21 Сен 18° 27°

Регион 18.09.2018 17:08

Завод "Русала" в Армении сокращает мощности из-за американских санкций - источник

АО "РусАл-Арменал" сокращает производственные мощности в Армении в связи с антироссийскими санкциями США, сообщил "Интерфаксу" источник в Ереване.

"Из-за американских санкций фольгопрокатный завод "Арменал" начал сокращение мощностей. Сотрудники переводятся на частичную занятость", - сказал собеседник агентства.

По его словам, санкции привели к снижению объемов производства, что может привести к полной остановке завода.

"До конца сентября в вынужденный простой будут отправлены 184 работника производственной дирекции, а позднее - других подразделений и служб. Всего на предприятии задействовано 670 специалистов", - отметил источник.

В пресс-службе завода "Арменал" в Ереване "Интерфаксу" заявили, что не комментируют данную информацию.

Завод "Арменал" создан на базе Канакерского алюминиевого завода, является одним из крупнейших промышленных предприятий Армении и единственным производителем алюминиевой фольги на Кавказе и в Центральной Азии. Завод вошел в состав "РусАла" в 2000 году и вместе с предприятиями "Саянал", "Уральская фольга" и "Саянская фольга" образует упаковочный дивизион компании.

В 2017 году производство алюминиевой фольги на заводе составило 33,7 тыс. тонн, в 2016 году - порядка 30 тыс. тонн.

В основном фольга "Арменала" поставляется в США. Экспорт осуществляется также в Европу и страны Ближнего Востока.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, "РУСАЛ", ЗАВОД, СОКРАЩЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]