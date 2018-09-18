АЭС в Узбекистане будет строиться в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ

Строительство АЭС в Узбекистане будет идти в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и соблюдением международных норм и правил в этой сфере, заявил президент Академии наук республики Бехзод Юлдашев на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.
Делегация Узбекистан во главе с Б.Юлдашевым участвует в работе ежегодной 62-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит 17-21 сентября 2018 года в Вене, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Узбекская сторона проинформировала участников конференции о подписании 7 сентября в Москве межправительственного соглашения между Узбекистаном и РФ о сотрудничестве в строительстве на территории страны первой АЭС, а также о начале работ в этом направлении, подготовке программы развития атомной энергии в мирных целях и кадров для отрасли.
"Глава делегации от имени Республики Узбекистан заверил, что будет обеспечена реализация проекта в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и соблюдением международных норм и правил в этой сфере", - говорится в сообщении.
Б.Юлдашев также выразил надежду "на взаимовыгодное сотрудничество и поддержку МАГАТЭ" Узбекистану в этом направлении, отмечается в сообщении.
В рамках 62-й сессии Генконференции МАГАТЭ узбекская делегация планирует провести переговоры с руководством Международного агентства и представителями других стран и компаний по вопросам сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.
В соответствии с российско-узбекским межправсоглашением предусматривается строительство в Узбекистане первой АЭС из двух блоков поколения "3+" с водо-водяным реактором ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2,4 ГВт по российским технологиям.
Реализация проекта будет осуществляться совместно с госкорпорацией "Росатом" с использованием самых современных технологических решений и строгим соблюдением всех норм безопасности.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее со ссылкой на руководство Узбекистана сообщал, что первая атомная станция в республике может быть построена в Навоийской области на западе страны.
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