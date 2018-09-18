Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9876 RUR   0.0249 GBR   2.2363 TRY   0.2688

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.91 Brent   78.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 17° 24° 21 Сен 17° 26° 22 Сен 18° 27°

ТЭК 18.09.2018 19:10

АЭС в Узбекистане будет строиться в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ

Строительство АЭС в Узбекистане будет идти в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и соблюдением международных норм и правил в этой сфере, заявил президент Академии наук республики Бехзод Юлдашев на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

Делегация Узбекистан во главе с Б.Юлдашевым участвует в работе ежегодной 62-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит 17-21 сентября 2018 года в Вене, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Узбекская сторона проинформировала участников конференции о подписании 7 сентября в Москве межправительственного соглашения между Узбекистаном и РФ о сотрудничестве в строительстве на территории страны первой АЭС, а также о начале работ в этом направлении, подготовке программы развития атомной энергии в мирных целях и кадров для отрасли.

"Глава делегации от имени Республики Узбекистан заверил, что будет обеспечена реализация проекта в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и соблюдением международных норм и правил в этой сфере", - говорится в сообщении.

Б.Юлдашев также выразил надежду "на взаимовыгодное сотрудничество и поддержку МАГАТЭ" Узбекистану в этом направлении, отмечается в сообщении.

В рамках 62-й сессии Генконференции МАГАТЭ узбекская делегация планирует провести переговоры с руководством Международного агентства и представителями других стран и компаний по вопросам сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

В соответствии с российско-узбекским межправсоглашением предусматривается строительство в Узбекистане первой АЭС из двух блоков поколения "3+" с водо-водяным реактором ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2,4 ГВт по российским технологиям.

Реализация проекта будет осуществляться совместно с госкорпорацией "Росатом" с использованием самых современных технологических решений и строгим соблюдением всех норм безопасности.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее со ссылкой на руководство Узбекистана сообщал, что первая атомная станция в республике может быть построена в Навоийской области на западе страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, АЭС, МАГАТЭ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]