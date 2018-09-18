Турпоток в Азербайджан в январе-августе увеличился на 8,5%, из Азербайджана - на 12%

Азербайджан в январе-августе 2018 года посетили 1 млн 976,9 тыс. иностранных граждан из 193 стран, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 8,5%. Удельный вес туристов из РФ составил 31,6%, Грузии – 19,5%, Турции – 9,8%, Ирана – 9,4%, ОАЭ – 3,5%», - отметили в ведомстве.
При этом 66,4% туристов составили мужчины, 33,6% - женщины.
«Наибольший рост турпотока пришелся на страны Персидского залива. Так, число граждан Кувейта, посетивших Азербайджан, увеличилось в 2,2 раза, Саудовской Аравии и Бахрейна – в 2,4 раза, Катара - 1,9 раза, Ирака – на 19%, Омана – 9,5%», - отметили в Госкомстате.
В тоже время, число граждан Ирана, посетивших Азербайджан в январе-августе текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 25,4%, ОАЭ – на 5,6%.
Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-августе 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,5% - до 734 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 77 тыс. человек (рост на 8%).
За отчетный период 56,1% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 42,9% - воздушным транспортом, 1% - водным транспортом.
По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 11,7% - до 3 млн 89,8 тыс. человек. При этом 30,9% выезжали в Грузию, 29,7% - Иран, 19,6% - Россию, 13,4% - Турцию, 1,6% - Украину, 1% - ОАЭ.
"80,1% граждан Азербайджана в январе-августе 2018 году выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 19,1% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.
Б.Рустамбеков
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