В международном аэропорту Баку будет создан Центр контроля полетов гражданских беспилотников

В Международном аэропорту Гейдар Алиев (Азербайджан) создается единый Центр контроля полетов гражданских беспилотных аппаратов, отмечается в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"В связи с участившимися инцидентами несанкционированного полета в аэропортах беспилотных летательных аппаратов (дронов), по всему миру возникла острая необходимость в создании соответствующей системы защиты этих стратегических объектов. С этой целью в Баку с рабочим визитом находится делегация представителей высокотехнологических компаний в области инновационных проектов и технологий из города Гуанчжоу во главе с директором корпорации Abraham Technology Limited Станиславом Кочкиным и вице-президентом компании Ehang Intelligent Equipment Кора Тангом (Cora Tаng)", - отмечается в сообщении общества.

На встрече с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым стороны обсудили перспективы сотрудничества и применения опыта китайских специалистов в гражданской авиации Азербайджана. "На встрече было отмечено, что Азербайджан имеет большой туристический потенциал. В связи с этим на встрече было предложено открыть со стороны AZAL нового пассажирского рейса из Баку в Гуанчжоу, а привлечение китайских авиаперевозчиков в Азербайджан будет способствовать еще большему интересу китайских туристов к нашей стране и развитию деловых связей", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, на встрече были обсуждены возможности участия высокотехнологичных компаний Китая в развитии услуг и технологий беспилотных летательных аппаратов (дронов) в гражданских сферах, в частности коммерческие перевозки, картография, оценка состояния окружающей среды, мониторинг гражданской инфраструктуры и т.д.

"По итогам визита между Управлением воздушного движения “Азераэронавигация” и компаниями Abraham Technology Limited и Ehang Intelligent Equipment подписаны меморандумы о взаимопонимании", - отмечается в пресс-релизе.

Планируется, что корпорация Abraham Technology Limited, специализирующаяся на инвестировании и коммерциализации широкомасштабных инновационных проектов, будет привлечена к созданию высокотехнологической свободной экономической зоны для развития интеллектуального аэронавигационного хаба и продвижения позиций Азербайджана в сфере «интеллектуальной аэронавигации».

Ehang Intelligent Equipment специализируется на проектировании и производстве инновационного авиационного оборудования и разработке интеллектуальных летальных аппаратов для применения в разных отраслях индустрии. Основной целью подписанного меморандума является сотрудничество в сфере создания в Международном аэропорту Гейдар Алиев единого Центра управления за полетами гражданских беспилотных летательных аппаратов после прохождения их регистрации и сертификации в соответствующих государственных органах.

Представители компаний Abraham Technology Limited (www.abraham.tech) и Guangzhou Ehang Intelligent Technology Co. Ltd (www.ehang.com) выразили готовность поддержать азербайджанскую сторону: в разработке инфраструктуры в рамках AZANS для контроля полетов беспилотных летательных аппаратов после прохождения их регистрации в соответствующих государственных органах, путем создания единого командного центра управления и контроля над оперированием дронов Command & Control Centre (CCC) и недопущения оперирования дронов в зонах закрытых для полетов; организации тренингов в сфере управления беспилотных летательных аппаратов; создания парка гражданских беспилотных аппаратов в соответствии со спросом на азербайджанском рынке; создания и развития в Международном аэропорту Гейдар Алиев Свободной экономической зоны (СЭЗ), который будет центром по сборке и обслуживанию гражданских беспилотных летательных аппаратов, а также обучению в данной сфере для всех стран СНГ.

"Стороны создадут совместную рабочую группу для обмена информацией и разработке совместного плана для реализации данного проекта", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов