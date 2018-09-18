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18.09.2018 17:57

Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Исполнительной власти Билясуварского района 3 млн манатов на строительство 48-миквартирного жилого дома.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.

Строительство жилого дома позволит улучшить жилищные условия граждан города Билясувар, которые проживают в многоквартирных жилых домах с истекшим сроком эксплуатации.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Кроме этого, И.Алиев во вторник подписал распоряжение о выделении Министерству образования из госбюджета 2 млн манатов на строительство в г.Билясувар нового здания средней школы на 1,176 тыс. учеников.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений на 2018 год.

Минэкономики также поручено предусмотреть в госбюджете Азербайджана на 2019 год средства для завершения строительства данной школы.

А.Азизов

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Тэги: РЕГИОН, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]