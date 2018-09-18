Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Исполнительной власти Билясуварского района 3 млн манатов на строительство 48-миквартирного жилого дома.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.
Строительство жилого дома позволит улучшить жилищные условия граждан города Билясувар, которые проживают в многоквартирных жилых домах с истекшим сроком эксплуатации.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Кроме этого, И.Алиев во вторник подписал распоряжение о выделении Министерству образования из госбюджета 2 млн манатов на строительство в г.Билясувар нового здания средней школы на 1,176 тыс. учеников.
Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений на 2018 год.
Минэкономики также поручено предусмотреть в госбюджете Азербайджана на 2019 год средства для завершения строительства данной школы.
А.Азизов
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