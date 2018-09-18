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18.09.2018 17:59

ГААД получит 3 млн манатов на реконструкцию автодороги Алят-Астара-граница Ирана (81 км)-Билясувар

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) 3 млн манатов на реконструкцию автодороги Алят-Астара-граница Ирана (81 км)-Билясувар, сообщает сайт главы государства.

Средства на ремонтно-восстановительные работы будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]