ГААД получит 3 млн манатов на реконструкцию автодороги Алят-Астара-граница Ирана (81 км)-Билясувар

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) 3 млн манатов на реконструкцию автодороги Алят-Астара-граница Ирана (81 км)-Билясувар, сообщает сайт главы государства.

Средства на ремонтно-восстановительные работы будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков