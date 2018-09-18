ГААД получит 3 млн манатов на реконструкцию автодороги Алят-Астара-граница Ирана (81 км)-Билясувар

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) 3 млн манатов на реконструкцию автодороги Алят-Астара-граница Ирана (81 км)-Билясувар, сообщает сайт главы государства.
Средства на ремонтно-восстановительные работы будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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