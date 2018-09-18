Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Масаллинского района из госбюджета 3 млн манатов на продолжение работ по благоустройству в городе Масаллы.

Средства, в том числе, предназначены для проведения капремонта на 10 улицах города.

Кроме того, глава государства распорядился о выделении ОАО «Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана» из госбюджета 1 млн манатов на необходимые ремонтно-восстановительные работы инфраструктуры с целью улучшения орошения посевных площадей в 3,32 тыс. га в Масаллинском районе.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения опубликованы во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде