Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9876 RUR   0.0249 GBR   2.2363 TRY   0.2688

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.91 Brent   78.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 17° 24° 21 Сен 17° 26° 22 Сен 18° 27°

18.09.2018 18:07

Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Масаллинского района из госбюджета 3 млн манатов на продолжение работ по благоустройству в городе Масаллы.

Средства, в том числе, предназначены для проведения капремонта на 10 улицах города.

Кроме того, глава государства распорядился о выделении ОАО «Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана» из госбюджета 1 млн манатов на необходимые ремонтно-восстановительные работы инфраструктуры с целью улучшения орошения посевных площадей в 3,32 тыс. га в Масаллинском районе.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения опубликованы во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОНЫ, СРЕДСТВА


Похожие новости


Президент Алиев посещает юг Азербайджана Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в центральном регионе Азербайджана Президент Алиев находится с визитом в Бардинском районе В Азербайджане планируется создание портала ASAN finance Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе Президент Алиев посещает Шемахинский район

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]