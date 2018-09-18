Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Масаллинского района из госбюджета 3 млн манатов на продолжение работ по благоустройству в городе Масаллы.
Средства, в том числе, предназначены для проведения капремонта на 10 улицах города.
Кроме того, глава государства распорядился о выделении ОАО «Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана» из госбюджета 1 млн манатов на необходимые ремонтно-восстановительные работы инфраструктуры с целью улучшения орошения посевных площадей в 3,32 тыс. га в Масаллинском районе.
Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения опубликованы во вторник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
Полицейские в Дагестане обнаружили цех по производству фальшивой валюты
Новые власти Армении ответственны за напряженность на границе - президент Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана проверил боеготовность военнослужащих на линии соприкосновения на горных вершинах
Индонезия ужесточила правила валютных операций для сырьевых экспортеров
Ирландия взыскала с Apple недоплаченные налоги с процентами на сумму 14,3 млрд евро
Никаких угроз снижения добычи нефти в России в 2019-2020 гг нет - Козак
Турпоток в Азербайджан в январе-августе увеличился на 8,5%, из Азербайджана - на 12%
Глава АЖД стал кавалером ордена «Шохрат»
Президент Украины сообщил об успешных испытаниях новых сверхзвуковых ракет РС-80 "Оскол"
Трамп задумался о размещении в Польше постоянной американской военной базы
Вашингтон продолжит бороться санкциями с ростом влияния России на рынке вооружений - госдеп
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
Банк Республика снизил проценты по наличным кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»