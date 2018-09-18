В Масаллинском промквартале реализовано 10 проектов на 5,2 млн манатов

В Массалинском промышленном квартале на начальном этапе реализованы 10 проектов, инвестиции в эти проекты оцениваются 5 млн 230 тыс. манатов.

Президент Азербайджана И.Алиев во вторник принял участие в открытии квартала.

В рамках реализации этих проектов создано 200 рабочих мест.

Самый крупный проект – организация производства различных видов мебели. Инвестиции в этот проект составили 3,5 млн манатов, создано 142 рабочих места.

Кроме этого, на территории квартала организовано производство деревянных домов (инвестиции - 500 тыс. манатов, годовой оборот 2 млн манатов), переработка древесины и изготовление изделий (инвестиции - 500 тыс. манатов, годовой оборот 600 тыс. манатов), производство детской и кухонной мебели (инвестиции – 100 тыс. манатов, годовой оборот – 180 тыс. манатов), производство изделий из железа (инвестиции – 250 тыс. манатов, годовой оборот – 300 тыс. манатов) и др.

Массалинский промышленный квартал создан в соответствии с распоряжением президента И.Алиева от 13 июня 2016 года. Территория квартала – 10 га.

Н.Аббасова