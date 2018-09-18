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Оборона 18.09.2018 18:57

Глава Минобороны Азербайджана проверил боеготовность военнослужащих на линии соприкосновения на горных вершинах

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил боевую готовность подразделений, расположенных вдоль линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск на высоких горных вершинах.

«Заслушав подробные доклады об оперативной обстановке в этом направлении фронта, З.Гасанов понаблюдал за передовыми позициями противника», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Кроме того, по сообщению Минобороны, глава ведомства поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих в подразделениях, дислоцированных на линии противостояния с противником в горной местности и сложных климатических условиях,

«Министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам в связи со своевременным и качественным выполнением необходимых подготовительных работ к зимнему периоду»,- отмечается в сообщении.

З.Гасанов также от имени Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева вручил ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся на службе.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]