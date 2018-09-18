Глава Минобороны Азербайджана проверил боеготовность военнослужащих на линии соприкосновения на горных вершинах

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил боевую готовность подразделений, расположенных вдоль линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск на высоких горных вершинах.

«Заслушав подробные доклады об оперативной обстановке в этом направлении фронта, З.Гасанов понаблюдал за передовыми позициями противника», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Кроме того, по сообщению Минобороны, глава ведомства поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих в подразделениях, дислоцированных на линии противостояния с противником в горной местности и сложных климатических условиях,

«Министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам в связи со своевременным и качественным выполнением необходимых подготовительных работ к зимнему периоду»,- отмечается в сообщении.

З.Гасанов также от имени Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева вручил ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся на службе.

Ф.Исазаде