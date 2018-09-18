Турция продолжит военные операции в Идлибе в координации с Россией - глава Минобороны Турции

Турция продолжит проведение военных операций в сирийском Идлибе, координируясь с Россией, приводит во вторник слова министра обороны Турции Хулуси Акара агентство "Анадолу".

"Турция продолжит операции военных в сирийском Идлибе в координации с Россией", - пишет агентство, ссылаясь на Х.Акара.

Соглашение, достигнутое между лидерами России и Турции по Идлибу, является важным достижением для обеих стран, а также для жителей региона, отметил министр.

Накануне в Сочи лидеры России и Турции на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.