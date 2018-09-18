Brent подорожала до $79,07 на сигналах, что Саудовская Аравия пока не станет сдерживать рост цен

Цены на нефть растут во вторник на фоне сигналов того, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 увеличилась на $1,02 (1,31%) - до $79,07 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,99 (1,44%) - до $69,9 за баррель.
Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным источников, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих и ряд других саудовских чиновников провели встречи с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне для обсуждения ситуации на нефтяном рынке.
В ходе обмена мнениями представители Саудовской Аравии дали понять, что не намерены способствовать подъему цен на нефть выше уровня в $80 за баррель, однако считают, что избежать их повышения на какое-то время, возможно, не удастся, отметили источники.
"Я думаю, риторика Саудовской Аравии задала тон для нефтяного рынка во вторник", - цитирует MarketWatch директора по сырьевым рынкам Clipper Data Мэтью Смита.
В предстоящие выходные - 22-23 сентября - состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.
Министр нефти Ирана Бижан Зангане во вторник сообщил, что не будет принимать участия в ней, поскольку это будет "лишь встреча мониторингового комитета". На заседании будет присутствовать представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили, сообщил Б.Зангане.
Тем временем эскалация торгового спора между США и Китаем ухудшает перспективы спроса на нефть. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.
Китайский Минфин, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).
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