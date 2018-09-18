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ТЭК 18.09.2018 19:45

Министр нефти Ирана Зангане не поедет на встречу министерского комитета ОПЕК+ в Алжире

Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать участия в предстоящей встрече министерского комитета ОПЕК+ в Алжире, сообщает агентство Bloomberg.

Выступая перед журналистами в Тегеране во вторник, он заявил, что не поедет в Алжир, поскольку это будет "лишь встреча мониторингового комитета".

На заседании будет присутствовать представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили, сообщил Б.Зангане.

Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире пройдет 22-23 сентября.

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Тэги: ИРАН, ОПЕК, ВСТРЕЧА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]