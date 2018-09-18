Министр нефти Ирана Зангане не поедет на встречу министерского комитета ОПЕК+ в Алжире

Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать участия в предстоящей встрече министерского комитета ОПЕК+ в Алжире, сообщает агентство Bloomberg.

Выступая перед журналистами в Тегеране во вторник, он заявил, что не поедет в Алжир, поскольку это будет "лишь встреча мониторингового комитета".

На заседании будет присутствовать представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили, сообщил Б.Зангане.

Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире пройдет 22-23 сентября.