Никаких угроз снижения добычи нефти в России в 2019-2020 гг нет - Козак

Никаких угроз снижения добычи нефти в России в 2019-2020 годах нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак журналистам во вторник по итогам совещания по вопросам стимулирования добычи нефти и развития нефтедобывающей отрасли.

"На 2019 год, на 2020 год пока никаких угроз снижения добычи нефти нет", - сказал он.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что пик добычи нефти в России будет пройден в 2021 году на уровне 570 млн тонн.