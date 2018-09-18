Казахстанский тенге уверенно растет к доллару на KASE на фоне укрепления рубля

Тенге в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник укрепился к доллару США пятый торговый день подряд, преодолев рубеж в 370 тенге/$1.
Согласно данным KASE, средневзвешенный курс тенге к доллару по итогам торгов вырос по сравнению с показателем понедельника на 0,7% и составил 369,36 тенге/$1. В понедельник курс равнялся 371,86 тенге/$1.
В целом за пять дней роста средневзвешенный курс тенге к доллару вырос на 3,1%. До этого тенге 10 торговых дней подряд снижался к доллару, 11 сентября курс опустился до 380,93 тенге/$1 - минимального значения почти за 3 года. В целом за 10 дней снижения средневзвешенный курс упал на 5,6%.
По данным KASE, объем торгов долларом во вторник составил $70,7 млн против $68,8 млн в понедельник.
"На сегодня курс тенге продолжает тенденции вчерашнего дня - по линии укрепления рубля. Укрепление рубля является главным фактором для рынка", - прокомментировал агентству "Интерфакс-Казахстан" рост курса тенге заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк.
Спекулянты, по его словам, "уже давно истосковались по тому, чтобы зафиксировать прибыль", и укрепление рубля, несмотря на различные политические заявления по поводу санкций, для многих стало сигналом продавать доллары.
По мнению аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, курс тенге в ближайшей перспективе продолжит идти вверх, хотя это и происходит при низких объемах торгов, на фоне позитивных заявлений Нацбанка Казахстана.
"Поддержкой для казахстанской валюты стало заявление ЦБ Казахстана, который прогнозирует снижение дефицита текущего счета в 2018 году до 2,3% ВВП. Вместе с тем, регулятор полагает, что в 2019 году этот дефицит снова увеличится, до 3,8% ВВП за счет более низкой среднегодовой цены на нефть", - говорится в комментарии И.Марчены.
При этом, по его словам, некоторое давление на курс казахстанской валюты может оказать дешевеющая нефть на опасениях участников рынка относительно сокращения мирового спроса на нее.
Официальный курс на 18 сентября - 371,86 тенге/$1. В среду, 19 сентября, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 369,36 тенге/$1.
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