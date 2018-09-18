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Регион 18.09.2018 21:50

Вашингтон продолжит бороться санкциями с ростом влияния России на рынке вооружений - госдеп

Вашингтон привержен соблюдению положений закона о санкциях CAATSA, направленного на сдерживание торговли Россией вооружением, письменном заявлении в показаниях замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон для комитета Сената США по иностранным делам.

"Госдепартамент привержен полному соблюдению акта CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), в том числе посредством введения санкций в надлежащих случаях", - отмечается в заявлении А.Томпсон.

В документе подчеркивается, что "продажи вооружений являются не только важным источником доходов для Москвы, но и также способом установления или наращивания политического и военного влияния в мире".

"Прекращение продаж (российских вооружений - ИФ) не только вынуждает Россию изменить линию своего поведения, но и помогает преградить России доступ в те сферы, в которых она стремится сохранить или построить определенные отношения", - говорится в показаниях замгоссекретаря США.

Закон CAATSA был принят в августе 2017 года при администрации президента США Дональда Трампа.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]