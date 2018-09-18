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Карабахский конфликт 18.09.2018 21:26

Новые власти Армении ответственны за напряженность на границе - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на новые власти Армении ответственность за рост напряженности в последние дни на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"К сожалению, новые лица, пришедшие к руководству в Армении, не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения огня, на армяно-азербайджанской границе", - сказал И.Алиев во вторник при посещении Биласуварского района (юг Азербайджана).

По его словам, азербайджанская армия "дает достойный ответ" армянским военным за такие действия. Так было в 2016 году во время апрельских боестолкновений, так было в мае 2018 года в направлении Нахчывана. "Мы и после этого будет отвечать им в нужное время. Враг знает, что не сможет перед нами устоять. Несколько дней назад в результате вооруженной провокации армянской стороны на армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка. Наши солдаты преподали им (армянским военным - ИФ) урок, от которого они не смогут оправиться в ближайшее время", - подчеркнул И.Алиев.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия входит в 50 самых сильных армий мира и "армия Армении не сможет с ней конкурировать". Он отметил, что Азербайджан продолжит укрепление свой армии, и будет расходовать еще больше средств на эти цели, укрепляя ее боеспособность.

"Наши технические возможности, и готовность солдат и офицеров - это хороший сигнал для врага, чтобы он сидел на месте, иначе конец для него будет плохим", - добавил И.Алиев.


Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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