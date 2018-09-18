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Дальнее зарубежье 18.09.2018 21:51

Трамп задумался о размещении в Польше постоянной американской военной базы

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что рассматривает идею о создании американской военной базы в Польше, передает агентство Bloomberg.

В ходе встречи в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой Д.Трамп отметил, что "очень серьезно" изучает этот вопрос.

Президент США пообещал, что будет обсуждать эту тему с Варшавой.

"Если они хотят сделать это (разместить на своей территории базу США - ИФ), то, конечно, мы готовы поговорить об этом", - сказал Д.Трамп.

"Блумберг" отмечает, что такая база обеспечила бы постоянное военное присутствие США в Польше. В настоящее время американские военные проходят службу на польской территории, но не на постоянной, а на ротационной основе.

В сообщении отмечается, что А.Дуда считает, что его стране требуется постоянное американское военное присутствие, чтобы Варшаве было проще противостоять России.

Ранее СМИ сообщали, что Варшава предложила США разместить в Польше на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию.

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Тэги: США, ТРАМП, ПОЛЬША, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]