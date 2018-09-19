В ООН обеспокоены неэффективностью расследований нарушений прав человека на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) обеспокоено отсутствием результатов расследований, связанных с фактами нарушений прав человека в Донбассе: произвольным задержанием лиц, пытками и жестоким обращением на подконтрольной правительству Украины территории.
"Расследования являются неэффективными, в частности, не предпринимаются практические шаги для расследования утверждений о пытках и жестоком обращении... УВКПЧ обеспокоено также отсутствием ответственности за содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки и жестокое обращение, в том числе в харьковском управлении СБУ", - говорится в отчете за период с 16 мая по 15 августа 2018 года, обнародованном в среду в Киеве.
Согласно отчету, УВКПЧ задокументировало более 160 (85 из которых произошли в отчетный период) нарушений и ущемлений прав человека, жертвами которых стали 282 лица.
"Из этих зафиксированных нарушений правительство Украины несет ответственность за 62%, вооруженные группы (НВФ, действующие в отдельных районах Донбасса - ИФ) за 12%, правительство РФ, как оккупировавшее государство в АР Крым и г.Севастополь, за 25%", - говорится в докладе.
В УВКПЧ отмечают, что с апреля по июнь 2018 года количество внутренне перемещенных лиц, которые получают пенсию, сократилось на 15% - до 477 тыс. человек.
За отчетный период УВКПЧ зафиксировало на востоке Украины 12 погибших и 93 раненых среди гражданского населения.
"С боевыми действиями неразрывно связаны устойчивые серьезные нарушения и ущемления прав человека в контексте конфликта... незаконное или произвольное задержание, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, жестокое обращение, сексуальное насилие, угрозы личной неприкосновенности. УВКПЧ задокументировало 74 таких нарушения и ущемления, 15 из которых были совершены в отчетном периоде", - отметили в Управлении.
Доклад УВКПЧ был подготовлен по результатам работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) в период с 16 мая по 15 августа 2018 года. Было проведено 177 детальных интервью со свидетелями и жертвами нарушений и ущемлений прав человека, а также во время поездок в населенные пункты, расположенные как на территории, контролируемой правительством Украины, так и на территории самопровозглашенных республик.
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