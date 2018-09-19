Еврокомиссия отпустила McDonald’s без штрафа после налоговой проверки

Американская сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s Corp., которую Европейская комиссия (ЕК) подозревала в нелегальном налоговом соглашении с властями Люксембурга, стала редким примером того, что налоговая проверка в ЕС может завершиться без штрафов и санкций.

Как говорится в заключении ЕК по итогам трехлетнего расследования, ведомство не нашло доказательств того, что компания McDonald’s получала незаконную помощь от люксембургских властей.

В 2015 году ЕК провела предварительную проверку и пришла к выводу, что налоговый режим, предоставленный McDonald’s Люксембургом, давал компании определенные преимущества на европейском рынке, что противоречит правилам ЕС.

Подразделение, которое собирает роялти от франчайзи McDonald’s в Европе и России, не платило корпоративный налог в Люксембурге с 2009 года, несмотря на получение крупных прибылей в регионе.

Однако более тщательное изучение вопроса дало другой результат.

"Наше исчерпывающее расследование показало, что причиной в этом случае стало несоответствие налогового законодательства Люксембурга и США, а не особый подход Люксембурга. Следовательно, Люксембург не нарушал правила ЕС о государственной помощи", - приводятся в пресс-релизе ЕК слова члена комиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Ранее Еврокомиссия потребовала от ряда других американских компаний, включая Apple и Google, доплатить налоги.

Люксембург в последние годы уже несколько раз сталкивался с решениями Еврокомиссии о необходимости взыскать дополнительные налоги с компаний, в том числе с французской энергетической группы Engie SA в июне (120 млн евро) и американского интернет-ритейлера Amazon.com Inc. в 2017 году (250 млн евро).