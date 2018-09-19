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Происшествия 19.09.2018 16:28

Экс-премьер Малайзии арестован по делу о хищении средств

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак арестован в среду, ему будет предъявлено обвинение в хищении средств через государственный инвестиционный фонд 1MDB, сообщают в среду западные СМИ.

По данным малазийского антикоррупционного комитета, арест Н.Разака проведен в рамках расследования фонда 1MDB, из которого, якобы, $628 млн были переведены на его личные банковские счета.

Крупный скандал вокруг малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного при участии Н.Разака, разразился в 2015 году, когда газета "Уолл-стрит джорнэл" написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета тогдашнего премьера.

Расследования, связанные с 1MDB ведутся как минимум в 10 странах, и, в частности, свое расследование ведет Минюст США.

Обвинения в хищении Н.Разаком и его подельниками стали главным фактором поражения возглавляемой им и долго правившей в стране партии "Объединенная малайская национальная организация" альянсу под руководством премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

С тех пор, как Н.Разак потерял власть, судебные органы предъявили ему семь обвинений, связанных с хищением средств.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, КОРРУПЦИЯ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]