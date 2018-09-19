Экс-премьер Малайзии арестован по делу о хищении средств

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак арестован в среду, ему будет предъявлено обвинение в хищении средств через государственный инвестиционный фонд 1MDB, сообщают в среду западные СМИ.
По данным малазийского антикоррупционного комитета, арест Н.Разака проведен в рамках расследования фонда 1MDB, из которого, якобы, $628 млн были переведены на его личные банковские счета.
Крупный скандал вокруг малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного при участии Н.Разака, разразился в 2015 году, когда газета "Уолл-стрит джорнэл" написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета тогдашнего премьера.
Расследования, связанные с 1MDB ведутся как минимум в 10 странах, и, в частности, свое расследование ведет Минюст США.
Обвинения в хищении Н.Разаком и его подельниками стали главным фактором поражения возглавляемой им и долго правившей в стране партии "Объединенная малайская национальная организация" альянсу под руководством премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.
С тех пор, как Н.Разак потерял власть, судебные органы предъявили ему семь обвинений, связанных с хищением средств.
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