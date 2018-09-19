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Регион 19.09.2018 16:43

В Минобороны Турции заявили о нейтрализации 366 террористов за полтора месяца

За последние 45 дней турецкие военные в Турции, а также за ее пределами, в том числе, в Сирии нейтрализовали 366 боевиков, среди которых несколько лидеров террористических ячеек, сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министра обороны Хулуси Акара.

"Наблюдательные пункты в Идлибе и дислоцированные здесь турецкие военные эффективно действуют в регионе", - подчеркнул министр.

Он добавил, что, согласно договоренностям с Россией, в Идлибе к 15 октября будет создана демилитаризованная зона, разделяющая сирийскую армию и формирования оппозиции. Контроль за соблюдением перемирия в демилитаризованной зоне будут осуществлять представители российской и турецкой военной полиции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]