В Минобороны Турции заявили о нейтрализации 366 террористов за полтора месяца

За последние 45 дней турецкие военные в Турции, а также за ее пределами, в том числе, в Сирии нейтрализовали 366 боевиков, среди которых несколько лидеров террористических ячеек, сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министра обороны Хулуси Акара.
"Наблюдательные пункты в Идлибе и дислоцированные здесь турецкие военные эффективно действуют в регионе", - подчеркнул министр.
Он добавил, что, согласно договоренностям с Россией, в Идлибе к 15 октября будет создана демилитаризованная зона, разделяющая сирийскую армию и формирования оппозиции. Контроль за соблюдением перемирия в демилитаризованной зоне будут осуществлять представители российской и турецкой военной полиции.
Президент Азербайджана назначил председателя правления MİDA
Оккупация Арменией Карабаха лишает регион полноценного экономического сотрудничества – МИД Азербайджана
Цена нефти WTI растет на 1,2% на падении запасов в США, Brent - выше $79 за баррель
Президент Азербайджана подписал распоряжение «О дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе»
BP-Azerbaijan в октябре проведет общественные слушания отчета по ОВОС проекта «Центральный - Восточный Азери»
Экс-премьер Малайзии арестован по делу о хищении средств
UNWTO предложила меры борьбы с негативными последствиями "овертуризма"
Автомобиль наехал на собравшихся у исламского центра в Лондоне, три человека пострадали
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Участники конкурса «День Знаний» от Nar получили призы
В Баку открылась фотовыставка «Заповедная природа России»
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»