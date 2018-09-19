В Пакистане суд принял решение об освобождении экс-премьера из тюремного заключения

Высокий суд Исламабада рассмотрел апелляцию и распорядился освободить бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа спустя две месяца после того, как тот начал отбывать 10-летний срок заключения, сообщила в среду Би-би-си.
Полиция Пакистана в июле 2018 года арестовала Н.Шарифа, который был приговорен к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, сразу после его возвращения на родину.
Экс-премьер возвратился в страну вместе со своей дочерью Марьям. Полиция арестовала их в международном аэропорту Лахор и конфисковала паспорта.
Расследование в отношении Н.Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Н.Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые, предположительно, использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.
В июле 2017 года Н.Шариф был отстранен Верховным судом страны от должности премьер-министра Пакистана.
Суд в Пакистане заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Н.Шарифа к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с покупкой дорогостоящих квартир в Лондоне. Дочь экс-премьера приговорили к семи годам тюрьмы и 2 млн фунтам штрафа. Позже Н.Шариф подал апелляцию на решение суда о его 10-летнем тюремном заключении.
Би-би-си отмечает, что суд принял решение об освобождении спустя неделю после смерти его супруги Бегум Кулсум, скончавшейся от рака в Лондоне. При этом суд отпустил Н.Шарифа и его дочь на похороны, позже они вернулись в тюрьму.
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