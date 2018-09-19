Оккупация Арменией Карабаха лишает регион полноценного экономического сотрудничества – МИД Азербайджана

Оккупация Арменией азербайджанских территорий не позволяет странам региона в полной мере воспользоваться существующим потенциалом для экономического сотрудничества, считает глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Защита безопасности и стабильности является важным условием для достижения инклюзивного цифрового развития в регионе Евразия. Однако, реальность такова, что продолжающаяся оккупация Арменией международно-признанных территорий Азербайджана, ограничивает и сужает наши возможности развития широкомасштабного регионального сотрудничества",- сказал Э.Мамедъяров на ежегодной встрече Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) в Тяньцзине.

Министр отметил, что оккупационная политика лишает "саму Армению возможностей экономического роста и развития торговли в регионе". "Таким образом, мы не можем полностью воспользоваться существующим потенциалом нашего региона для всестороннего экономического сотрудничества», - добавил глава МИД.

Ф.Исазаде