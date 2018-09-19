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Карабахский конфликт 19.09.2018 15:39

Оккупация Арменией Карабаха лишает регион полноценного экономического сотрудничества – МИД Азербайджана

Оккупация Арменией азербайджанских территорий не позволяет странам региона в полной мере воспользоваться существующим потенциалом для экономического сотрудничества, считает глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Защита безопасности и стабильности является важным условием для достижения инклюзивного цифрового развития в регионе Евразия. Однако, реальность такова, что продолжающаяся оккупация Арменией международно-признанных территорий Азербайджана, ограничивает и сужает наши возможности развития широкомасштабного регионального сотрудничества",- сказал Э.Мамедъяров на ежегодной встрече Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) в Тяньцзине.

Министр отметил, что оккупационная политика лишает "саму Армению возможностей экономического роста и развития торговли в регионе". "Таким образом, мы не можем полностью воспользоваться существующим потенциалом нашего региона для всестороннего экономического сотрудничества», - добавил глава МИД.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, РЕГИОН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]