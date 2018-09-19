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СНГ 19.09.2018 17:20

Бывший глава внешней разведки Казахстана Байжанов назначен секретарем Совбеза страны - указ президента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом освободил Габита Байжанова от должности директора Службы внешней разведки и назначил его секретарем Совета Безопасности Казахстана.

"Назначить Байжанова Габита Жакыпбаевича помощником президента - Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", - говорится в тексте указа, подписанного президентом.

Исполнение обязанностей директора Службы внешней разведки указом главы государства временно возложено на Исатая Сартаева - первого заместителя директора СВР.

В свою очередь заместителем директора СВР президент назначил Жаната Шаймерденова.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОВБЕЗ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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