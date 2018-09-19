Бывший глава внешней разведки Казахстана Байжанов назначен секретарем Совбеза страны - указ президента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом освободил Габита Байжанова от должности директора Службы внешней разведки и назначил его секретарем Совета Безопасности Казахстана.

"Назначить Байжанова Габита Жакыпбаевича помощником президента - Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", - говорится в тексте указа, подписанного президентом.

Исполнение обязанностей директора Службы внешней разведки указом главы государства временно возложено на Исатая Сартаева - первого заместителя директора СВР.

В свою очередь заместителем директора СВР президент назначил Жаната Шаймерденова.