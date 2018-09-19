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ТЭК 19.09.2018 16:24

SOCAR ожидает первый газ с месторождения Абшерон на рубеже 2020-2021гг – глава компании

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) ожидает первый газ с месторождения Абшерон в азербайджанском секторе Каспия в конце 2020 - начале 2021 года, сообщил президент компании Ровнаг Абдуллаев.

«В настоящее время совместно с компанией Total на месторождении Абшерон продолжается бурение первой оценочной и добывающей скважины, которое завершится в следующем году. Добыча первого газа с месторождения начнется в конце 2020 - начале 2021 годов», - заявил Р.Абдуллаев, выступая на мероприятии по случаю «Дня нефтяника».

Ранее Total сообщала, что добычу первого газа с месторождения Абшерон планируется начать в начале 2020 года.

Total и SOCAR в мае 2018 года начали бурение первой оценочной и добывающей скважины «ABD-001» на месторождении Абшерон. Бурение осуществляется с помощью полупогружной плавучей буровой установки «Гейдар Алиев».

Срок ведения буровых работ составит 379 дней. Ожидаемый суточный дебит данной скважины составляет 2 тыс. тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа.

Бурение скважины входит в первый этап разработки месторождения Абшерон. На данном этапе добыча может составить 1,5 млрд кубометров газа в год, на пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год.

Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор).

Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Н.Аббасова

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Тэги: АБШЕРОН, ДОБЫЧА, СРОКИ


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