Первая встреча руководителей железных дорог стран ШОС прошла в Ташкенте

Первая встреча руководителей железнодорожных ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась в среду в Ташкенте.
"Мероприятие играет ключевую роль для развития сферы железнодорожного транспорта. Оно открывает новую главу в развитие и укрепление транспортно-коммуникационных связей всего региона", - сказал открывая встречу первый вице-премьер Узбекистана, председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") Ачилбай Раматов.
А.Раматов отметил, что страны ШОС имеют большой потенциал в развитии транспортного сотрудничества, и железные дороги играют важную роль в расширения этого сотрудничества.
Участники встречи обсудили условия, необходимые для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта региона ШОС. В частности, были рассмотрены перспективы создания и широкого использования сети логистических центров, улучшение предоставляемых услуг в процессе перевозок грузов. Состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки проектов по строительству новых железнодорожных линий и сопутствующей инфраструктуры в странах-членах ШОС.
Участники встречи также уделили внимание проблемам таможенного оформления и тарифной политики отрасли, в том числе, изучению перспектив создания на пространстве ШОС новых экономически эффективных международных транспортных коридоров.
По итогам встречи подписан протокол. Достигнута договоренность о том, что следующая встреча руководителей железнодорожных администраций государств-членов ШОС состоится в Казахстане.
Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. В настоящее время ее членами являются Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Государства наблюдатели - Афганистан, Иран, Монголия, Белоруссия, партнеры по диалогу - Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.
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