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Финансы 19.09.2018 16:41

Moody’s: Капитализация банков в Азербайджане улучшилась, концентрация депозитов - увеличилась

Азербайджан является единственной страной СНГ, где концентрация банковских депозитов увеличилась с 2015 года, отмечает агентство Moody`s.

"Азербайджан является единственной страной СНГ, где концентрация депозитов увеличилась с 2015 года и это связано с девальвациями местной валюты, что повысило стоимость крупных депозитов в иностранной валюте", - отмечает Moody`s в отчете "Банки СНГ: сохраняющаяся высокая концентрация в кредитах и депозитах оказывает негативное влияние на кредитоспособность банков" ("Banks - Commonwealth of Independent States: high loan and deposit concentrations are credit negative").

По оценкам Moody`s, если в 2015 году показатель топ-20 депозитов/клиентское финансирование составлял 48%, то по итогам 2017 года он вырос до 60%.

В отчете отмечается, что кредитные портфели и депозитные базы банков стран СНГ сохраняют, в целом, высокую концентрацию на небольших группах крупных корпоративных клиентов.

"Концентрация кредитных портфелей остается высокой, поскольку банки стран СНГ имеют ограниченные возможности для роста кредитования. Скромные темпы роста экономик и низкий уровень доходов населения обуславливают низкий спрос на кредиты, тогда как экономики стран СНГ сконцентрированы на ключевых компаниях в отдельных секторах", - указывает агентство.

В Moody`s считают, что за последние годы капитализация банков улучшилась в Азербайджане, России, Казахстане, Беларуси, Украине, Узбекистане в результате инъекций капитала от правительств или акционеров. "Постепенное восстановление экономик этих стран снижает потребность в таких мерах", - подчеркивает агентство.

"Высокая концентрация кредитного портфеля негативно влияет на кредитоспособность банков, поскольку увеличивает риски возникновения кредитных потерь, что может негативно повлиять на капитал. Она также увеличивает вероятность снижения денежного потока, что может привести к сокращению выручки и прибыльности и оказать негативное влияние на показатели ликвидности банка", - считает автор отчета, вице-президент – старший аналитик агентства Moody`s Владлен Кузнецов.

Несмотря на то, что доля 20 крупнейших кредитов, выданных заемщикам, в общем объеме кредитного портфеля снизилась за последние годы, она все еще остается высокой и составляет 41% (по региону СНГ - ИФ) от суммы всех выданных кредитов. В Азербайджане этот показатель составляет 40%.

"Депозитные базы в банках СНГ также отличаются высокой концентрацией на ограниченном количестве клиентов, причем эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. Рост розничных депозитов усилится на фоне восстановления реальных доходов населения в некоторых странах, но в целом процесс диверсификации депозитной базы будет идти медленными темпами", - подчеркивается в отчете.

А.Азизов

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Тэги: MOODY`S, СНГ, БАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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