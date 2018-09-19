Еврокомиссия объявила о расширении сотрудничества ЕС с Азией

Европейская комиссия совместно с высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини приняла документ о видении Евросоюзом новой и всеобъемлющей стратегии по более тесной взаимосвязи ЕС и Азии.
Представляя журналистам после заседания Еврокомиссии в среду в Брюсселе этот документ, глава дипломатии ЕС Ф.Могерини сослалась на опыт развития взаимосвязи в Евросоюзе, включающей общий внутренний рынок, свободу перемещения людей, взаимное признание профессиональной квалификации, Энергетический союз, отмену роуминга.
"Все эти связи, которые создали благоприятные возможности для наших граждан, наших предприятий, наших инвесторов и которые содействовали улучшению уровня жизни для всего континента", - заявила глава европейской дипломатии.
"И это причина, по которой мы хотим теперь улучшить взаимосвязь между Европой и Азией, опираясь при этом на три крупных принципа: надежность, глобальный подход и подход, основанный на правилах", - сказала она.
По словам Ф.Могерини, такая взаимосвязь может быть реализована только при условии ее экономической, бюджетной, экологической и социальной устойчивости.
"Эта взаимосвязь должна быть глобальной. Нам следует принимать во внимание все аспекты этого вопроса. Очевидно, что транспорт играет основополагающую роль, но также и цифровые технологии. Надо учитывать энергетический аспект и человеческий фактор", - сказала Ф.Могерини.
"И, наконец, в-третьих, взаимосвязь должна осуществляться на основе международных правил и регламентов, что самое важное для товаров и услуг, капиталов и граждан, чтобы все это могло перемещаться при полной легитимности и эффективным образом", - сказала высокий представитель ЕС.
В среду Еврокомиссия обсуждала, как такой европейский подход к устойчивой взаимосвязи может быть распространен на имеющую крупнейшую потребность в инфраструктурах Азию, где предвидится самый значительный экономический рост. Речь идет о планах, которые будут "выгодны Европе, Азии и всей планете в целом".
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