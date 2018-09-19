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Дальнее зарубежье 19.09.2018 18:03

Еврокомиссия объявила о расширении сотрудничества ЕС с Азией

Европейская комиссия совместно с высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини приняла документ о видении Евросоюзом новой и всеобъемлющей стратегии по более тесной взаимосвязи ЕС и Азии.

Представляя журналистам после заседания Еврокомиссии в среду в Брюсселе этот документ, глава дипломатии ЕС Ф.Могерини сослалась на опыт развития взаимосвязи в Евросоюзе, включающей общий внутренний рынок, свободу перемещения людей, взаимное признание профессиональной квалификации, Энергетический союз, отмену роуминга.

"Все эти связи, которые создали благоприятные возможности для наших граждан, наших предприятий, наших инвесторов и которые содействовали улучшению уровня жизни для всего континента", - заявила глава европейской дипломатии.

"И это причина, по которой мы хотим теперь улучшить взаимосвязь между Европой и Азией, опираясь при этом на три крупных принципа: надежность, глобальный подход и подход, основанный на правилах", - сказала она.

По словам Ф.Могерини, такая взаимосвязь может быть реализована только при условии ее экономической, бюджетной, экологической и социальной устойчивости.

"Эта взаимосвязь должна быть глобальной. Нам следует принимать во внимание все аспекты этого вопроса. Очевидно, что транспорт играет основополагающую роль, но также и цифровые технологии. Надо учитывать энергетический аспект и человеческий фактор", - сказала Ф.Могерини.

"И, наконец, в-третьих, взаимосвязь должна осуществляться на основе международных правил и регламентов, что самое важное для товаров и услуг, капиталов и граждан, чтобы все это могло перемещаться при полной легитимности и эффективным образом", - сказала высокий представитель ЕС.

В среду Еврокомиссия обсуждала, как такой европейский подход к устойчивой взаимосвязи может быть распространен на имеющую крупнейшую потребность в инфраструктурах Азию, где предвидится самый значительный экономический рост. Речь идет о планах, которые будут "выгодны Европе, Азии и всей планете в целом".

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Тэги: ЕС, АЗИЯ, ВЗАИМОСВЯЗЬ, МОГЕРИНИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]