Трамп вновь раскритиковал генпрокурора США

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен работой Джеффа Сешнса на посту генерального прокурора страны, сообщает в среду газета "Хилл".
"У меня нет генпрокурора, это очень грустно. Мне так грустно из-за Дж.Сешнса, ведь он пришел ко мне. Он стал первым сенатором, который оказал мне поддержку. И он хотел быть генеральным прокурором..." - сказал Д.Трамп в интервью видеоверсии издания.
Газета напоминает, что американский лидер критиковал Дж.Сешнса за то, что он в марте 2017 года заявил о самоотводе по делам, связанным с избирательной компанией Д.Трампа. Однако, по его словам, он и сейчас недоволен многими вещами, связанными с деятельностью генпрокурора.
"Я недоволен ситуацией на границе (США с Мексикой - ИФ), я недоволен многими вещами", - подчеркнул Д.Трамп.
Ранее Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс ньюс" говорил: "Единственной причиной, по которой я дал работу Дж.Сешнсу, стало то, что чувствовал его преданность".
Известно, что Дж.Сешнс сохранит пост как минимум ближайшие два месяца - до проведения в стране промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года. Президент США отказался комментировать, собирается ли он увольнять Дж.Сешнса после ноября.
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