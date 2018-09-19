Транспортные ведомства Азербайджана и Австрии подписали меморандум о намерениях

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана и Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий Австрии подписали меморандум о намерениях, сообщает МТСВТ.
Документ подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахен.
"В ходе встречи стороны также обсудили вопросы по интенсификации совместного сотрудничества в различных сферах, отметили значимость создания рабочей группы для реализации совместных проектов", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Б.Рустамбеков
Президент Азербайджана назначил председателя правления MİDA
Оккупация Арменией Карабаха лишает регион полноценного экономического сотрудничества – МИД Азербайджана
Экс-премьер Малайзии арестован по делу о хищении средств
UNWTO предложила меры борьбы с негативными последствиями "овертуризма"
Автомобиль наехал на собравшихся у исламского центра в Лондоне, три человека пострадали
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Трамп заявил о прогрессе в отношениях с КНДР
Туск видит необходимость в пересмотре ряда планов Великобритании по Brexit
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Участники конкурса «День Знаний» от Nar получили призы
В Баку открылась фотовыставка «Заповедная природа России»
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»