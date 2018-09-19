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Транспорт и связь 19.09.2018 17:22

Транспортные ведомства Азербайджана и Австрии подписали меморандум о намерениях

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана и Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий Австрии подписали меморандум о намерениях, сообщает МТСВТ.

Документ подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахен.

"В ходе встречи стороны также обсудили вопросы по интенсификации совместного сотрудничества в различных сферах, отметили значимость создания рабочей группы для реализации совместных проектов", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВСТРИЯ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]