Транспортные ведомства Азербайджана и Австрии подписали меморандум о намерениях

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана и Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий Австрии подписали меморандум о намерениях, сообщает МТСВТ.

Документ подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахен.

"В ходе встречи стороны также обсудили вопросы по интенсификации совместного сотрудничества в различных сферах, отметили значимость создания рабочей группы для реализации совместных проектов", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Б.Рустамбеков