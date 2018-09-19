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Транспорт и связь 19.09.2018 17:30

Aztelekom направит 844 тыс. манатов на покупку автомобилей УАЗ

ООО «Aztelekom» подписал контракт с ООО «Sun Cars» на покупку 25 автомобилей марки УАЗ-390945-520 (460).

Стоимость контракта, согласно данным, указанным на сайте www.tender.gov.az, составляет 843,7 тыс. манатов.

ООО "Aztelekom"создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZTELEKOM, АВТОМОБИЛИ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]