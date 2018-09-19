Aztelekom направит 844 тыс. манатов на покупку автомобилей УАЗ

ООО «Aztelekom» подписал контракт с ООО «Sun Cars» на покупку 25 автомобилей марки УАЗ-390945-520 (460).

Стоимость контракта, согласно данным, указанным на сайте www.tender.gov.az, составляет 843,7 тыс. манатов.

ООО "Aztelekom"создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Б.Рустамбеков